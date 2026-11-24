Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini etkisi altına alacak yağışlı hava nedeniyle uyarıda bulundu. Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında ülkenin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yağışların etkisini artırması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülürken, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt için dikkatli olunması istendi. Doğu Karadeniz genelinde yağış miktarının yer yer metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında olabileceğini bildirdi. Zamanla hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak bölgenin 1000 metre üzerindeki iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Kuvvetli yağışların sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği belirtilirken, yüksek kesimlerde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalması bekleniyor. Rüzgârın ise bazı bölgelerde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.