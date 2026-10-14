Meteorolojiden 80 kilometre fırtına uyarısı! Sağanak ve fırtına alarmı

Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu için de toz taşınımı uyarısı yapıldı. Marmara Bölgesi'nin Bilecik dışındaki illeri, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güney kesimleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması , Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı beklendiğini de duyurdu. Toz taşınımının hava kalitesinde düşüşe, yağış görülen yerlerde çamur şeklinde yağışa ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunda vatandaşları kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımına karşı uyardı. Ülke genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nin Bilecik dışındaki illeri, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güney kesimleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

RÜZGAR 80 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda ise güney yönlerden esecek rüzgarın, saatte 40 ila 80 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilirken, vatandaşların tedbirli olması istendi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde ise 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde sıcaklıkların önemli ölçüde değişmesi beklenmiyor.

ÇAMUR YAĞIŞINA DİKKAT!

Meteoroloji, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı beklendiğini de duyurdu. Toz taşınımının hava kalitesinde düşüşe, yağış görülen yerlerde çamur şeklinde yağışa ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi. Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olacağı bölgelerde vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini ve olası olumsuzluklara karşı tedbir almalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 il için sarı kodlu uyarı verdi. Sağanak yağış ile birlikte kuvvetli fırtına Kuzey Ege'de etkili oluyor. Güney Marmarada Erdek-Avşa-Marmara, Kuzey Ege'de Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.