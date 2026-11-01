Meteoroloji’den acil uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına kapıda! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Türkiye, pastırma sıcaklarına ve güneşli sonbahar günlerine veda etmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son dakika hava durumu haritaları, batı bölgelerinden giriş yapacak dev bir yağış ve fırtına dalgasının habercisi oldu. Özellikle pazar gününü dışarıda değerlendirmek isteyenlerin planlarını yeniden gözden geçirmesi şart; zira İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir hatları başta olmak üzere Ege ve Batı Akdeniz için ciddi bir "kuvvetli yağış" alarmı verilmiş durumda. Hafta sonu batı illerinde su baskını riskine yol açabilecek bu sistem, yeni haftayla birlikte yönünü iç ve doğu kesimlere çevirerek tüm yurdu suya doyuracak. Ani sıcaklık düşüşlerine ve fırtınaya karşı tedbirli olmakta fayda var.
EGE VE MARMARA'DA ŞEMSİYELER AÇILIYOR: ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!
Pazar sabahı saatlerinden itibaren Trakya, kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yüzünü gösteren yağışlar, öğle saatleriyle birlikte etki alanını iyice genişletiyor. Haritalardaki "kuvvetli yağış" ve gök gürültülü fırtına uyarıları özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir hatlarında yoğunlaşıyor. Akşam ve gece saatlerinde ise sağanak yağışlar Marmara'nın tamamını ve İç Ege'yi sararak pazartesiye ıslak bir başlangıç yapacağımızın sinyalini veriyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek ani su baskınlarına karşı tedbirli olmakta fayda var.
UZMANLAR UYARDI: İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA DETAYLI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Üç büyük ilimizde hava durumu hafta sonu ve yeni haftada oldukça değişken bir grafik çiziyor; İzmir pazar gününe şiddetli ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlarla başlarken bu hareketli hava gün boyu ve gece saatlerinde de etkisini sürdürecek. İstanbul'da pazar gündüz saatlerinde aralıklarla görülen yağışlar, akşam saatlerine doğru etkisini artırarak megakenti tamamen saracak. Ankara ise pazar gününü puslu ve bulutlu geçirecek ancak salı gününden itibaren batıdan gelen yağışlı havanın merkezine oturarak yepyeni ve ıslak bir haftaya merhaba diyecek.
İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE SİSLİ BİR PAZAR
Batı kesimler şiddetli yağışla mücadele ederken, Ankara başta olmak üzere İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu güne yoğun sis ve pus ile başlıyor. Pazar günü boyunca bu bölgelerde yağış beklenmezken, gökyüzüne daha çok parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak bu sakinlik çok uzun sürmeyecek; batıdan gelen yağışlı sistem adım adım iç bölgelere doğru ilerlemeye hazırlanıyor.
YENİ HAFTADA TÜRKİYE SUYA DOYACAK: YAĞIŞLAR TÜM YURDU SARIYOR
Eğer yağmurun sadece hafta sonuyla sınırlı kalacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Haftalık tahmin haritalarına göre, pazartesi günü batı şeridinde etkili olmaya devam eden sağanaklar, salı gününden itibaren yönünü iç ve doğu kesimlere çeviriyor. Çarşamba ve perşembe günlerine gelindiğinde ise Türkiye haritasında adeta yağışsız tek bir il kalmıyor. Özellikle çarşamba günü güney sahillerimizde yeniden şiddetlenecek fırtınalara ve yurt genelinde hissedilir derecede düşecek sıcaklıklara karşı kışlıkları dolaptan çıkarmanın tam vakti.
MGM 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!
1 KASIM 2026 PAZAR
Yurt genelinde büyük oranda parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı bir havanın hakim olduğu görülmektedir. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, İç Anadolu bölgesinin orta kesimlerinde puslu havanın etkili olması öngörülmektedir. Sıcaklıklar güney kıyılarımızda 25 derecelere kadar çıkarken, iç kesimlerde 18-19 dereceler civarında seyretmektedir.
2 KASIM 2026 PAZARTESİ
Yağışlı sistem ülke genelindeki etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye'nin batısından doğusuna hemen her bölgesinde aralıklı sağanak yağış geçişleri görülmektedir. Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar devam ederken, İç Anadolu'da yine lokal olarak puslu hava şartlarının sürdüğü gözlemlenmektedir.
3 KASIM 2026 SALI
Ülke genelinde yağışlar yayılımını koruyarak hemen hemen tüm şehirleri etkisi altına almış durumdadır. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı bir tablo varken, Ege'nin güneyi ve Akdeniz sahil şeridi boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar belirginliğini korumaktadır. Sıcaklık değerlerinde ülke genelinde henüz ani bir değişim göze çarpmamaktadır.
4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA
Bulutlu ve sağanak yağışlı hava dalgası yurdun çok büyük bir bölümünde etkisini göstermeye devam etmektedir. İç ve doğu kesimlerde geniş çaplı sağanak yağışlar mevcutken, özellikle güney sahil şeridinde (Antalya, Muğla, Mersin çevreleri) gök gürültülü sağanakların etkili olmaya devam ettiği görülmektedir.
5 KASIM 2026 PERŞEMBE
Haftanın sonlarına doğru özellikle batı ve kuzeybatı bölgelerimizde belirgin bir sıcaklık düşüşü yaşanmaktadır; örneğin Trakya kesiminde sıcaklıklar 9-12 derece bandına kadar gerilemiştir. Yağışlar ülkenin iç, güney ve doğu kesimlerinde ağırlıklı olarak devam ederken, Marmara'nın geneli ve Ege kıyılarında yağışın azaldığı, yerini çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir havaya bıraktığı gözlemlenmektedir. Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanaklar varlığını sürdürmektedir.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00 - 12:00)
Yurdun batı kesimlerinde, özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlı bir hava etkili olmaktadır. Kıyı Ege'de ve Batı Akdeniz'in güney uçlarında gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, bu hat boyunca "kuvvetli yağış" uyarısı dikkat çekmektedir. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve puslu bir hava hakimdir; Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde ise yerel yağış geçişleri bulunmaktadır.
ÖĞLE (12:00 - 18:00)
Öğle saatlerinde batıdaki yağışlı sistem etki alanını daha da genişleterek Marmara'nın güneyi, Ege'nin tamamı ve İç Anadolu'nun batı sınırlarına kadar yayılmaktadır. Ege kıyılarında ve Batı Akdeniz'de "kuvvetli yağış" ve gök gürültülü sağanaklar devam etmektedir. Karadeniz sahil şeridi ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yağışlı alanlar belirginleşirken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde puslu hava varlığını sürdürmektedir.
AKŞAM (18:00 - 24:00)
Akşam saatlerinde batı bölgelerindeki yağışlı alan daralarak ağırlıklı olarak Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sınırda kalmaktadır. Kıyı Ege'deki "kuvvetli yağış" ve gök gürültülü sağanak riski bu zaman diliminde de geçerliliğini korumaktadır. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gün içindeki puslu hava yerini büyük oranda açık ve parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakmakta, sadece Güneydoğu Anadolu sınırında dar bir alanda yağış görülmektedir.
GECE (00:00 - 06:00)
Pazartesi ilk saatlerde batıdaki yağışlı sistem yeniden güçlenerek tüm Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'i etkisi altına almaktadır. Ege kıyı şeridi ve Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar ile "kuvvetli yağış" uyarıları yeniden haritada yer almaktadır. Gece saatlerinin gelmesiyle birlikte İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgelerinde geniş çaplı pus hadisesi tekrar ortaya çıkmaktadır.
İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sağanak yağışlı
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı