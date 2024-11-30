Meteorolojiden "azot dioksit gazı" açıklaması: Türkiye'de görülecek mi?

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı basın yayın organlarında yayınlanan bir haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olarak, kötü kokuya sebep olacağı belirtilerek bu konuda internet sitesinde uyarı yayınlandığı bilgisi verilmiştir. Meteoroloji Genel müdürlüğü olarak bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır."
AZOT DİOKSİT NEDİR?
Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gazdır. Keskin bir kokuya sahip olan bu gazın kokusu klor gazına benzemektedir. Atmosferin alt tabakalarında ve yere yakın seviyelerde çok az miktarda bulunan endüstriyel kaynaklı bu gaz, yüksek atmosferde oluşan çözüşme ve kimyasal tepkimeler sonucunda ortaya çıkar.
Az miktarda bulunması nedeniyle azot dioksit, zehirli bir gaz olmasına rağmen insan sağlığını doğrudan tehdit etmez. Ancak basıncın yükseldiği günlerde ortaya çıkan azot dioksit, havada kloru andıran kötü bir kokunun hissedilmesine neden olur.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey yönlerden, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.