Meteorolojiden "azot dioksit gazı" açıklaması: Türkiye'de görülecek mi?

AZOT DİOKSİT NEDİR?

Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gazdır. Keskin bir kokuya sahip olan bu gazın kokusu klor gazına benzemektedir. Atmosferin alt tabakalarında ve yere yakın seviyelerde çok az miktarda bulunan endüstriyel kaynaklı bu gaz, yüksek atmosferde oluşan çözüşme ve kimyasal tepkimeler sonucunda ortaya çıkar.

Az miktarda bulunması nedeniyle azot dioksit, zehirli bir gaz olmasına rağmen insan sağlığını doğrudan tehdit etmez. Ancak basıncın yükseldiği günlerde ortaya çıkan azot dioksit, havada kloru andıran kötü bir kokunun hissedilmesine neden olur.