Meteoroloji’den çifte uyarı! Kuvvetli sağanak ve lapa lapa kar alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat: Sıcaklıklar çakılacak

Kasım ayına hava durumu açısından tam anlamıyla "ekstrem" bir tabloyla giriş yapıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son dakika tahminlerine göre, Türkiye bu hafta adeta iki farklı mevsimi aynı anda yaşayacak. Haftanın ilk gününde Muğla ve Antalya başta olmak üzere batı kıyılarımızı vuracak şiddetli sağanak yağışlar ciddi su baskını riskleri taşırken; çarşamba gününden itibaren yağışlı sistem tüm yurdu esir alacak.
SICAKLIKLAR ANİDEN ÇAKILACAK: İLK KAR HANGİ İLLERİ VURACAK? İŞTE KRİTİK LİSTE
Ancak asıl büyük sürpriz hafta sonuna doğru geliyor. Perşembe günü yaşanacak ani sıcaklık düşüşüyle birlikte, doğu illerimizde lapa lapa kar yağışı yüzünü gösterecek. Peki, şemsiyesiz çıkılmaması gereken o iller hangileri ve sezonun ilk karı tam olarak nereleri vuracak?
BUGÜN DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT! O BÖLGELERE 'KUVVETLİ YAĞIŞ' ALARMI VERİLDİ
Haftanın ilk günü olan Pazartesi gününe Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısında geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağışlarla başlıyoruz. Ancak asıl tehlike günün ilerleyen saatlerinde saklı. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde, Ege Bölgesi'nin güneyi ile Akdeniz'in batı kıyı şeridini (Muğla ve Antalya sınırları çevresi) kapsayan bölgede Meteoroloji "kuvvetli yağış" uyarısında bulunuyor.
GECE SAATLERİNE DOĞRU TEHLİKE BÜYÜYOR: SEL VE SIFIR GÖRÜŞ MESAFESİNE KARŞI UYARI!
Ani su baskınları ve sel riskine karşı bu bölgelerdeki vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. Gece saatlerine doğru şiddetli yağış Ege'nin güney kıyılarında etkisini sürdürürken, İç ve Doğu Anadolu'da ise gece saatlerinde yoğunlaşan pus ve sisin sürücüler için görüş mesafesini ciddi şekilde düşüreceği öngörülüyor.
MEGAKENTTE YAŞAYANLAR İÇİN TABLO DEĞİŞİYOR: İSTANBUL'DA HAVALAR SOĞUYOR MU?
Üç büyükşehrimizde yaşayan vatandaşlarımız için bu hafta hava durumu tablosu oldukça hareketli geçecek. İstanbul'da haftanın ilk günlerinde 18 derece civarında seyreden ve etkili olan yağmur, Çarşamba günü sıcaklıkların 12 derecelere kadar ani bir şekilde düşmesiyle yerini üşüten bir havaya bırakacak ancak Cuma günü gökyüzü yağışsız, parçalı bulutlu bir hal alacak.
İZMİR'İ SAĞANAK, ANKARA'YI DONDURUCU SOĞUK BEKLİYOR! KIŞ KENDİNİ HİSSETTİRECEK
Ege'nin incisi İzmir, haftaya 21 derece sıcaklık ve özellikle gök gürültülü sağanak yağışlarla sert bir giriş yaparken, Perşembe gününden itibaren yağış etkisini yavaş yavaş kaybedecek ve Cuma günü bulutlu 18 derecelik bir hava görülecek. Başkent Ankara'da ise haftanın ilk günlerinde yoğun pus ve sis etkili olurken, Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlar başkenti esir alacak ve Cuma günü sıcaklıklar 12 dereceye kadar gerileyerek kışın soğuk yüzünü iyiden iyiye hissettirecek.
ÇARŞAMBA GÜNÜ ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN! KARA BULUTLAR TÜM YURDU ESİR ALIYOR
Haftanın ilk günlerinde daha çok batı ve güneybatı kesimlerinde hapsolan bu yağışlı sistem, ilerleyen günlerde hız kesmeden etki alanını genişletiyor. Çarşamba gününe gelindiğinde gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu'nun tamamını, Karadeniz'i ve Doğu'nun batı kesimlerini de içine alarak neredeyse tüm yurdu kapladığını görüyoruz. Hafta ortasında evden çıkarken şemsiyenizi mutlaka yanınıza almanızda fayda var, zira güneşli anlar yerini hızlıca kapanan ve yağış bırakan gri bulutlara bırakacak.
HAFTANIN EN ÇARPICI OLAYI: DOĞU'NUN YÜKSEKLERİNDE YAĞMUR KARA DÖNÜŞÜYOR!
Haftanın en çarpıcı ve en çok konuşulacak hava olayı ise Perşembe gününden itibaren Doğu Anadolu bölgesinde başlıyor. Yurt genelinde hissedilir derecede yaşanacak sıcaklık düşüşü, Doğu'nun yükseklerinde yağmuru kara çevirecek.
LAPA LAPA KAR GELİYOR! O İLLERDE YAŞAYANLAR KIŞLIK LASTİKLERİNİ HEMEN TAKTIRSIN
Perşembe günü Kuzeydoğu Anadolu'da başlayan karla karışık yağmur ve kar geçişleri, Cuma günü Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde yerini net bir şekilde kar yağışına bırakıyor. Kış mevsiminin bu ilk ciddi provası için bölgede yaşayan vatandaşların ve o tarafa seyahat planı yapan sürücülerin, kışlık lastik ve don tehlikesine karşı tedbirlerini şimdiden alması büyük önem taşıyor.
METEOROLOJİ YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI! İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU...
2 KASIM 2026 PAZARTESİ
Türkiye'nin batı, güney ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, doğu bölgelerinde genellikle parçalı bulutlu bir hava, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise pus ve sis hadiseleri görülmektedir. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışlı sistem hakimdir.
3 KASIM 2026 SALI
Yağışlı hava dalgası yurdun neredeyse tamamına yayılarak etkisini artırmaktadır. Tüm bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmekte olup, doğu kesimlerdeki sisli hava yerini tamamen yağışa bırakmıştır.
4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA
Ülke genelinde yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Yurdun tamamına yakınında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, özellikle Marmara'nın kuzeybatısında sıcaklıklarda düşüş eğilimi göze çarpmaktadır.
5 KASIM 2026 PERŞEMBE
Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere yurdun batı ve güneybatı kesimlerinde hava açarak parçalı bulutlu ve güneşli hale gelmektedir. İç, kuzey ve doğu bölgelerde yağışlar devam ederken, Kuzeydoğu Anadolu'da (Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri) sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesiyle birlikte kar yağışları başlamaktadır.
6 KASIM 2026 CUMA
Yurdun batı yarısında (Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz) yağışlar tamamen etkisini yitirerek yerini parçalı ve az bulutlu bir havaya bırakmaktadır. Yağışlı sistem ülkenin doğu yarısına (Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu) kaymış olup, Kuzeydoğu Anadolu'da kar yağışları ve sıfırın altındaki gece sıcaklıkları etkisini sürdürmektedir.
BUGÜN 81 İLDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00-12:00)
Günün ilk saatlerinde yurdun batı kesimlerinde, özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. Ege'nin güneybatı kıyıları ile Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarıları göze çarparken, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde pus ve sis hadiseleri hakimdir. Ülkenin en doğu ucunda (Van ve Hakkari çevreleri) ise bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava mevcuttur.
ÖĞLE (12:00-18:00)
Öğle saatlerine gelindiğinde, batıdaki yağışlı sistem etki alanını daha da genişleterek İç Anadolu'nun batısına, Akdeniz geneline ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerine yayılmaktadır. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz sahil şeridinde kuvvetli yağışlar devam ederken, sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde görülen sis ve pus yerini çoğunlukla parçalı bulutlu bir havaya ve gök gürültülü sağanaklara bırakmaktadır.
AKŞAM (18:00-24:00)
Akşam saatlerinde İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük bölümünde yağışlar ara vererek yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakmaktadır. Buna karşılık Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlar hız kesmeden devam etmekte, güneybatı kıyılarındaki kuvvetli yağışlar etkisini sürdürmektedir. Aynı zamanda ülkenin güneydoğu ucunda (Şırnak, Hakkari, Van) gök gürültülü sağanak yağışlar tekrar belirginleşmektedir.
GECE (00:00-06:00)
Gece saatlerinde yağışlı alan yurdun sadece en batı kesimlerine (Trakya, Kıyı Ege ve Antalya çevresi) daralmış olup, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli yağışlar devam etmektedir. İç ve doğu bölgelerde ise yağışın tamamen durmasıyla birlikte İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin genelinde yaygın olarak pus ve sis hadiseleri yeniden oluşmaktadır.
İŞTE İL İL HAVA SICAKLIKLARI...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddeti olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı