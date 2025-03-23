Meteoroloji’den kırmızı alarm verildi! Yoğun çöl tozu geliyor, göz gözü görmeyecek

ZİRAİ DON UYARISI

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ve Bursa ile bu akşam saatlerinde İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu