Meteoroloji’den kırmızı alarm verildi! Yoğun çöl tozu geliyor, göz gözü görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve uyardı. Aman dikkat: Yoğun çöl tozu geliyor. Yeni haftada havamız tozlu olacak. Araba yıkamayın, cam silmeyin. İşte il il yeni hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Bursa, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇÖL TOZLARI GELİYOR
Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı. Yeni haftada Mali'den ülkemize yoğun bir çöl tozu geldiği açıklandı. Yağış alan yerlerde çamur yağacak. Hava kalitemiz düşecek
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI
İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ve Bursa ile bu akşam saatlerinde İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 3°C
Az bulutlu ve açık
KARS -11°C, 5°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 0°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
VAN -3°C, 7°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -1°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 1°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık