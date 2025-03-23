Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den kırmızı alarm verildi! Yoğun çöl tozu geliyor, göz gözü görmeyecek
Giriş Tarihi: 23.3.2025 22:28 Son Güncelleme: 23.3.2025 22:45

Meteoroloji'den kırmızı alarm verildi! Yoğun çöl tozu geliyor, göz gözü görmeyecek

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji yeni hafta için vatandaşa kritik uyarılarda bulundu. Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde çöz tozları etkisin gösterecek. Yağış alan yerlerde çamur yağacak. Hava kalitemiz düşecek. Öte yandan Meteoroloji yeni hafta için hava durumu raporunu yayımladı. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükselecek mi? İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Meteoroloji’den kırmızı alarm verildi! Yoğun çöl tozu geliyor, göz gözü görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve uyardı. Aman dikkat: Yoğun çöl tozu geliyor. Yeni haftada havamız tozlu olacak. Araba yıkamayın, cam silmeyin. İşte il il yeni hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Bursa, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇÖL TOZLARI GELİYOR

Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı. Yeni haftada Mali'den ülkemize yoğun bir çöl tozu geldiği açıklandı. Yağış alan yerlerde çamur yağacak. Hava kalitemiz düşecek

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ve Bursa ile bu akşam saatlerinde İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 3°C
Az bulutlu ve açık

KARS -11°C, 5°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 0°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

VAN -3°C, 7°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 1°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den kırmızı alarm verildi! Yoğun çöl tozu geliyor, göz gözü görmeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz