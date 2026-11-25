Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, birçok bölgede aralıklı yağış görülecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde yağış,Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

RİZE VE ARTVİN'E KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin edilirken, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar görülecek. Rize ve Artvin çevrelerinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'da güneyli, Batı Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızının 50 ila 90 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise batılı yönlerden 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar etkili olacak.

SICAKLIKLAR 6 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

GÜMÜŞHANE'YE KIŞ ERKEN GELDİ

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Özellikle dağlık alanlarda ve kent merkezinin yüksek mahallelerinde kar örtüsü oluştu. Gece boyunca devam eden yağışla birlikte yüksek kesimler beyaza bürünürken, Gümüşhane'de kış manzaraları ortaya çıktı.