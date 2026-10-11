Meteoroloji’den sağanak uyarısı! Güneyde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini açıkladı. Buna göre ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Güney kesimlerde ise parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte bazı bölgelerde yağış görülecek. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kayseri'nin güney kesimleri, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yerel olarak etkili olabileceği bölgelerde vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Tahminlere göre Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis görülecek. Özellikle görüş mesafesinin düşebileceği bölgelerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yurdun büyük bölümünde açık hava etkisini sürdürürken, güney ve güneydoğudaki yerel yağışlar ile bazı bölgelerde görülecek sis ve pus görülecek.