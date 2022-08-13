Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! 13 Ağustos 2022 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitiyor?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara'nın batısı, Karadeniz ve İç Ege'de sağanak yağışlar etkili oluyor. Türkiye'nin kalanında ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava görülüyor. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normallerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde ölçülüyor. Denizlerde rüzgar Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Orta ve Kuzey Ege'de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgarların esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Trakya kesimi, Balıkesir, Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri, Antalya ve Adana'nın iç, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı bulutlu