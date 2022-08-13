Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! 13 Ağustos 2022 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitiyor?

Türkiye'nin Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan yağışların ne zaman biteceği merak ediliyor. Meteoroloji 13 Ağustos 2022 hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Trakya, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in büyük bölümünde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyrediyor. Peki 13 Ağustos 2022 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitiyor? İşte bilgiler…
Marmara'nın batısı, Karadeniz ve İç Ege'de sağanak yağışlar etkili oluyor. Türkiye'nin kalanında ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava görülüyor. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normallerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde ölçülüyor. Denizlerde rüzgar Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Orta ve Kuzey Ege'de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgarların esmesi bekleniyor.
Parçalı bulutlu, Trakya kesimi, Balıkesir, Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri, Antalya ve Adana'nın iç, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık