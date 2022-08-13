Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! 13 Ağustos 2022 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 13.8.2022 11:20

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! 13 Ağustos 2022 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitiyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’tan hava durumu uyarıları son dakika haberi olarak geliyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizilirken Marmara’nın batısı, Karadeniz ve İç Ege’de sağanak yağışlar etkili oluyor. Peki 13 Ağustos 2022 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitiyor? İşte MGM hava durumu raporu

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! 13 Ağustos 2022 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitiyor?

Türkiye'nin Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan yağışların ne zaman biteceği merak ediliyor. Meteoroloji 13 Ağustos 2022 hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Trakya, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in büyük bölümünde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyrediyor. Peki 13 Ağustos 2022 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitiyor? İşte bilgiler…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara'nın batısı, Karadeniz ve İç Ege'de sağanak yağışlar etkili oluyor. Türkiye'nin kalanında ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava görülüyor. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normallerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde ölçülüyor. Denizlerde rüzgar Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Orta ve Kuzey Ege'de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgarların esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Trakya kesimi, Balıkesir, Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri, Antalya ve Adana'nın iç, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 31°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! 13 Ağustos 2022 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitiyor?
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