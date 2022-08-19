Meteorolojiden İstanbul ve diğer illerde sağanak yağış uyarısı! 19 - 22 Ağustos 2022 bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji ile hava durumu nasıl olacak?

Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Hafta sonu dışarı çıkacak vatandaşlar Meteoroloji hava durumu raporu ile 19 22 Ağustos 2022 tarihleri arasında hava nasıl olacak sorusunun cevabını alıyor. İstanbul için sağanak yağış beklenirken, Karadeniz için de aynı durum geçerli. Peki, hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar!
BUGÜN VE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 - 22 Ağustos tarihlerine ait hava durumu raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli'nin iç kesimleri, Isparta, Burdur, Samsun'un iç kesimleri, Tokat, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU HAVA DURUMU RAPORU
19 Ağustos 2022; Marmara ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Ege, Akdeniz ve İç anadolu mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
20 Ağustos 2022; Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülkemizin diğer yerlerinde açık ve temiz bir hava bekleniyor.
21 Ağustos 2022; Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Tekirdağ ve Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 22°C, 38°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 35°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı