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Giriş Tarihi: 18.10.2023 04:41

Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz'de fırtına ve sağanak yağmur sonucu oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu

İHA
Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı

Denizlerde fırtına beklentisi hakkında Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın Çarşamba sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yeni uyarıda ise "18 Ekim Çarşamba günü beklenen sağanak şeklindeki yağışların; öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Sinop ve Samsun'un batı kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Samsun'un kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21/50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı
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