Haberler Yaşam Haberleri Meteorolojinin turuncu kod verdiği Antalya’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Giriş Tarihi: 23.12.2024 18:46 Son Güncelleme: 23.12.2024 18:48

Meteorolojinin turuncu kod verdiği Antalya’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod ile uyardığı Antalya’da taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Meteorolojinin turuncu kod verdiği Antalya’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Salı günü sabahı itibari 65 ile 130 kilogram yağış beklendiğini belirten meteoroloji Antalya merkez ve Kaş Demre Finike Kumluca Alanya Aksu. Serik, Manavgat ve İbradı ilçeleri için yetkilileri ve vatandaşları dikkatli olması yüksek düzeyde risk konusunda uyardı. Herkesin tedbirli olması istendi. Yağış ve rüzgarla birlikte hortum uyarısı da kaydedildi.

VALİLİK AÇIKLADI

Turuncu uyarının ardından Antalya valisi Hulusi Şahin Başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açılandı. AFAD başta olmak üzere Devlet Su İşleri (DSİ) görevlileri, belediyeler, emniyet ve tüm güvenlik birimleri alarma geçirildi.

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Meteorolojinin turuncu kod verdiği Antalya’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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