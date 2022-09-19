Metin Süs silahlı saldırıda yaralanmıştı: Şüpheli tutuklandı!

Yeşilköy İstasyon Caddesi'nde 14 Eylül tarihinde bir parkın önünde iddiaya göre kaldırımda yürüyen Metin Süs, silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.A. olay yerinden kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayına getirilen şüpheli Cumhuriyet savcısına verdiği ifade de Metin Süs'ü vurması için kimsenin kendisini azmettirmediğini, önce tartıştıklarını sonrasında Metin Süs'ün kendisine hakaret etmesi sonucunda ruhsatsız tabancasıyla yere doğru bacaklarına ateş ettiğini ve öldürme kastının olmadığını savundu.



TUTUKLANDI



Savcılık ifadesinin ardından Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine, sevk edilen şüpheli K.A. "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.