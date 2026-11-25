Trabzon'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 100 kilogramı aşan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere Pelitli, Havalimanı, Değirmendere, Çömlekçi ve Yalıncak mevkilerinde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda mahsur kalan araçlar nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Yağışın etkisiyle Sürmene ilçesinde Zarha Deresi taştı. Debisi yükselen derenin taşması sonucu bazı binaların zemin ve bodrum katlarını su bastı. Kentin yüksek kesimlerinde de toprak kaymaları meydana geldi.

TÜNEL ÇIKIŞI KAPANDI

Trabzon-Gümüşhane kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin çıkışı ulaşıma kapandı. Çarşıbaşı ilçesinde ise 6 mahalleye ulaşım sağlayan yol heyelan nedeniyle kapandı. Ekipler, iş makineleriyle bölgelerde çalışma başlattı.

SÜRÜCÜLER DAKİKALARLA KURTULDU

Sağanak felaketinin en çarpıcı görüntülerinden biri Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Beşirli Mahallesi'nde yaşandı. Beş katlı bir apartmanın istinat duvarı, park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Tonlarca toprak ve kaya parçasının altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde istinat duvarının büyük bir gürültüyle araçların üzerine çöktüğü görüldü. Hurdaya dönen bazı araçların olaydan yalnızca dakikalar önce park edildiği öğrenildi. Sürücüler, duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

'CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN'

Aracı duvarın altında kalan Alper Bayram, büyük bir gürültü duyunca dışarı çıktığını belirterek, "Çok şükür bize bir şey olmadı. Aracımı 2 saat önce park etmiştim. Büyük bir gürültü duyunca dışarı çıktım. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

'ALLAHTAN KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI'

Apartman sakinlerinden Dr. Kibar Çebi de aracının duvar altında kaldığını belirterek, "Dün öğleden sonra şiddetli bir yağış vardı. İşten çıkınca eve geldim ve aracımı park ettim. Yaklaşık 1,5 saat sonra bir ses duydum. Arkadaşlarımız arayarak istinat duvarının çöktüğünü ve aracımın altında kaldığını söyledi. Aşağı indiğimde bu manzarayla karşılaştım. Bir araç benim, diğer dördü komşularımızın. Buna da şükür. Bu alanda çalışan arkadaşlarımız, kuryeler var. Çok şükür ki onlara da bir şey olmadı" diye konuştu.

HASAR TESPİTİ BAŞLADI

Öte yandan sağanağın ardından kent genelinde temizlik ve onarım çalışmaları hız kazandı. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, su basan iş yerleri ve bodrum katlardaki evlerde biriken suları tahliye ederek çamur ve atıkları temizlemeye başladı. Heyelan yaşanan bölgelerde yol açma çalışmaları sürerken, kent genelinde hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.