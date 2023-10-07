Metrelerce yükseklikten çakıldı! Yamaç paraşütü faciası…

Pilotun düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yamaç paraşütü pilotuna ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Biggs hayatını kaybetti. Biggs'in paraşütü ile düşme anı güvenlik kameraları tarafından da anbean kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.