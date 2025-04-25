Metro İstanbul’da grev kararı alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul ile Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık yaşanması üzerine, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu tarafından arabulucu atandı. Ancak belirlenen arabuluculuk süresinde sözleşmenin imzalanmaması üzerine işçiler grev kararı aldı.Esenler'de bulunan Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde toplanan işçiler, grev kararını okuduktan sonra binanın camına astı. Demiryol-İş İstanbul Şube Sekreteri Hüseyin Akçakoca, "Atanan resmi arabulucu süresi içinde de uyuşmazlık çözülemediğinden, 6356 sayılı kanun hükümleri uyarınca haklı taleplerimizi kabul ettirebilmek için grev kararı alınmıştır. Grevin uygulanacağı gün ve saat ayrıca ilan olacaktır" dedi.Demiryol-İş İstanbul Şube Başkanı Resul Aktaş da "Grev sürecimiz resmen başladı. Hepimizin tek sermayesi olan, alınterimiz ve emeğimiz ile bu çarkı döndürüyoruz. Süreç hepimiz için çok zor geçiyor" diye konuştu.