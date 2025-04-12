Metrobüs gaspçısına 11 yıl hapis

İstanbul Şişli'de, Mecidiyeköy metrobüs durağında geçtiğimiz kasım ayında 25 yaşındaki Zeynep K. isimli kadın dehşeti yaşadı. Şüpheli Yusuf K., (43) yolda yürüyen Zeynep K.'nin kolundan tutarak talihsiz kadını zorla metrobüsün merdivenlerinin arkasına götürdü. Genç kadının boğazına bıçak dayayıp "Neyin varsa çıkar, hiçbir şeyin yoksa yüzünü paramparça ederim" diyerek korkuttu. Ardından da zor kullanarak kadının telefon, bileklik ve kolyesini çalıp kaçtı. Karakola giden Zeynep K., şahıstan şikâyetçi oldu. Kısa sürede yakalanan şüpheli Yusuf K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Yusuf K. hakkında 'nitelikli yağma' suçundan 15 yıl hapis istemiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Kamu davası açmak için yeterli şüphenin oluştuğu, şahsın suçu işlediğine yönelik delilin bulunduğu iddianamede belirtildi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti ilk duruşmada dosyayı karara bağladı. Mahkeme, sanık Yusuf K. hakkında 11 yıl hapis cezası kararı verdi.