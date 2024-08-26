Metrobüs kalpazanına 19 bin dolar kaptırdı

İş kurmak için Türkiye'ye Samad B, metrobüste tanışıp ortak iş kurmak için anlaştığı kişiye tüm parasını verdi, dolara çevirdiğini sandığı paralar sahte çıktı. Samad B, geçen yıl 20 Nisan'da bindiği metrobüste yanında oturan Hasan Ş. ile sohbet etmeye başladı. Kısa zamanda koyulaşan sohbette Hasan Ş, Samad B'ye birlikte iş yapmayı teklif etti. Samad B. heyecanla teklifi kabul ederken Hasan Ş, Samad B'ye parasını dolara çevirmesi gerektiğini söyledi. Samad B. iş ortağına güvenip Ataşehir'de bir kafede tüm parasını iş ortağı Hasan Ş'ye verdi. Karşılığında da 19 bin 600 dolar aldı.Bir süre sonra dolarların sahte olduğunu öğrenince şok yaşadı. Şikayet üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ifade veren Hasan Ş. paraların sahte olduğunu bilmediğini ileri sürerek suçlamaları reddetti. Söz konusu dolarları inceleyen Merkez Bankası'nın hazırladığı raporda 196 banknotun sahte olduğu, yapılışındaki özen ve ustalık derecesi nedeniyle sahte olduğunun ilk bakışta kolayca anlaşılamayabileceği belirtildi. Hasan Ş. hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.