“Metrobüsler arızalı bakımları yapılmıyor”

Beylikdüzü'nde 2 metrobüsün durakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ebru Heper'in (37), mesaiye kaldığı için işyerinden geç çıktığı ve kazaya denk geldiği belirtildi. Haramidere Sanayi Durağı'nda önceki gün saat 16.00 sıralarında yolcu alan bir metrobüse, arkadan gelen metrobüs çarptı. Ebru Heper'in can verdiği kazada 57 kişi yaralandı.

Heper'in ailesine teslim edilen cenazesi, Sivas'a gönderildi. Genç kadının dayısı Tuncay Bıkmaz, bakım eksiklikleri nedeniyle metrobüslerde art arda yaşanan kazalara dikkat çekti. Bıkmaz, şunları söyledi: "Araçlar arızalı, bakım yok. Esenyurt'ta ikamet ediyorum, esnafım. Defalarca metrobüsle gidiyorum. Her gittiğimde araçların ön paneline bakıyorum, hepsi arızalı. Şoförlere de dile getiriyorum. Arkadaşlar 'Biz işçiyiz, müdahale edemiyoruz. Sizler gerekli mercilere bildirin' diyorlar. Bildiriyoruz ama ilgi göremiyoruz."







BİR AY ÖNCE BEBEĞİNİ KAYBETTİ

EBRU Heper, Haramidere Sanayi Sitesi'ndeki bir otomotiv şirketinde çalışıyordu. Cumartesi günü saat 15.00'te işten çıkması gerekirken mesaiye kaldı. 40 gün önce kayınpederi vefat eden Heper'in, bir ay önce de düşük yaptığı ve bebeğini kaybettiği öğrenildi. Heper'den geriye eşi Sabri Heper'le çekilmiş fotoğrafı kaldı. Bu kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında, metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün tepkisi ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.