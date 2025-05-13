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Giriş Tarihi: 13.5.2025 19:09 Son Güncelleme: 13.5.2025 19:39

Metrobüste çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

İstanbul Kağıthane'de metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle seferler bir süre durduruldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Metrobüste çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

Yangın, saat 21.30 sıralarında Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti. Duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının söndürülmesinin ardından motor kısmı yanan metrobüs duraktan çekilirken, metrobüs seferleri normale döndü.

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Metrobüste çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu
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