Metroda panik: Elektrik panosu patladı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Üsküdar–Sultanbeyli arasında faaliyet gösteren M5 metrosunun Ümraniye Ihlamurkuyu istasyonunda dün sabah saat 08.45 sıralarında elektrik panosunda iki patlama meydana geldi. Patlamada vagonlardan bir tanesinin camı kırıldı. Patlama sebebiyle ortaya çıkan duman da metro istasyonuna doldu. İşe, okula gitmek üzere metroda olan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle metro seferlerinde yaşanan aksamalar, mesai başlangıç saatinde yolcuların alternatif ulaşım araçlarına yönelmesine neden oldu.