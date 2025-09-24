Metroda raylara düşen adam ölümden döndü! Çocukların şakası faciaya yol açıyordu

Olay, saat 17.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metrosunda meydana geldi. Okul çıkışı metro istasyonuna gelen 2 öğrenci, tren bekledikleri sırada şakalaşmaya başladı. Öğrenciler peronda şakalaştıkları sırada yanlarından geçen Abdulkadir Kavaklıgil'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden Kavaklıgil, raylara düştü.
EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU
İstasyona yaklaşan vatmanın metroyu zamanında durdurması ile Kavaklıgil, ezilmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.