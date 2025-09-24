Haberler Yaşam Haberleri Metroda raylara düşen adam ölümden döndü! Çocukların şakası faciaya yol açıyordu
Giriş Tarihi: 24.9.2025 18:38 Son Güncelleme: 24.9.2025 18:43

Metroda raylara düşen adam ölümden döndü! Çocukların şakası faciaya yol açıyordu

Bursa’da metro bekledikleri sırada peronda şakalaşan 2 öğrencinin çarptığı 60 yaşındaki Abdulkadir Kavaklıgil raylara düştü. O sırada istasyona yaklaşan metronun zamanında fren yapmasıyla Kavaklıgil, olaydan yaralı olarak kurtuldu.

DHA Yaşam
Metroda raylara düşen adam ölümden döndü! Çocukların şakası faciaya yol açıyordu

Olay, saat 17.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metrosunda meydana geldi. Okul çıkışı metro istasyonuna gelen 2 öğrenci, tren bekledikleri sırada şakalaşmaya başladı. Öğrenciler peronda şakalaştıkları sırada yanlarından geçen Abdulkadir Kavaklıgil'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden Kavaklıgil, raylara düştü.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

İstasyona yaklaşan vatmanın metroyu zamanında durdurması ile Kavaklıgil, ezilmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Kavaklıgil, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Metroda raylara düşen adam ölümden döndü! Çocukların şakası faciaya yol açıyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz