Metroda tavşan kostümü ve tüfekle gezmişti: Sosyal medyanın konuştuğu görüntülere maskeli parti savunması!

Olay, 27 Temmuz Pazar günü saat 16.45 sıralarında Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle tavşan kostümü giyip metroya binen kişiyi gören vatandaşlar, olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayı ihbar olarak değerlendiren Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metroya binen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
TAHTA OYUNCAK TÜFEK OLDUĞU ANLAŞILDI
Yapılan incelemede şüphelinin 15 yaşındaki A.Y. olduğu öğrenildi. A.Y.'nin Hacıosman Metro istasyonundan Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği belirlendi. A.Y. ekiplerin takibi sonucun Araba Yolu Caddesi'ndeki metro istasyonunda maskeli halde yakalandı.