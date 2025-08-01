Metroda tavşan kostümü ve tüfekle gezmişti: Sosyal medyanın konuştuğu görüntülere maskeli parti savunması!

Yapılan incelemelerde, A.Y.'nin elinde bulunan tüfeğin 'Oyuncak tahta tüfek' olduğu, maskenin ise 'Oyuncak tavşan maskesi' olduğu belirlendi. A.Y. hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.