Mevlana’nın sandukasına 126 yıl sonra yeni puşide

9 aylık titiz bir çalışmanın ürünü olan pûşîdelerin işlemesinde makine nakışı için ilk kez yapılmış bir uygulama olarak geleneksel usulle hazırlanan çirişli karton kullanıldı. Puşideler üzerine işlenen yazıların desenden 2 milimetre daha yüksek durması sağlandı.