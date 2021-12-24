Mevlana’nın sandukasına 126 yıl sonra yeni puşide

Daha önceki puşide, Mevlana ve oğlu Sultan Veled'in kabirleri üzerindeki mermer sanduka için Sultan III. Selim'in hazırlatmış olduğu puşidenin yıpranması üzerine, Sultan II. Abdülhamid tarafından 1895'de yaptırılmıştı.
İKİ SANDUKA İÇİN 2 PUŞİDE
Kanuni Sultan Süleyman döneminde iki kabri birlikte örtecek şekilde yaptırılan mermer üzerine yüksek mimar Hilmi Şenalp tarafından kestane ağacından iki ayrı sanduka hazırlatılmıştı.
Sandukalara örtülen yeni puşidelerin üretimi için İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde özel bir atölye kuruldu.
Yeşil kadife kumaş üzerine sim iplikler kullanılarak sarma, tarama dikişi ve Maraş işi teknikleriyle işlenen puşidelerin desenleri mimar-nakkaş Semih İrteş tarafından tasarlandı. Puşideler üzerine işlenen "Yûnus Sûresi 62. âyet" ve Mevlâna sanduka puşidesinin baş levhasındaki "Besmele-i şerif" hattat Hüseyin Kutlu tarafından celî sülüs hatla kaleme alındı.
9 aylık titiz bir çalışmanın ürünü olan pûşîdelerin işlemesinde makine nakışı için ilk kez yapılmış bir uygulama olarak geleneksel usulle hazırlanan çirişli karton kullanıldı. Puşideler üzerine işlenen yazıların desenden 2 milimetre daha yüksek durması sağlandı.