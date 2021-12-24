Haberler Yaşam Haberleri Mevlana'nın sandukasına 126 yıl sonra yeni puşide
Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:50 Son Güncelleme: 24.12.2021 11:53

Mevlana'nın sandukasına 126 yıl sonra yeni puşide

ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR
Mevlana’nın sandukasına 126 yıl sonra yeni puşide

Konya'da bulunan Mevlâna Türbesi'ndeki Mevlana Celaleddin-i Rumi ve oğlu Sultan Veled'in kabirlerine 126 yıl sonra yeni puşideler (örtü) yapıldı. Puşideler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün başlattığı çalışmalar kapsamında İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde hazırlandı. Mevlâna'nın 748. vuslat yıl dönümü olan geçen 17 Aralık'ta da enstitü personeli tarafından sandukalarına yerleştirildi.

Daha önceki puşide, Mevlana ve oğlu Sultan Veled'in kabirleri üzerindeki mermer sanduka için Sultan III. Selim'in hazırlatmış olduğu puşidenin yıpranması üzerine, Sultan II. Abdülhamid tarafından 1895'de yaptırılmıştı.

İKİ SANDUKA İÇİN 2 PUŞİDE

Kanuni Sultan Süleyman döneminde iki kabri birlikte örtecek şekilde yaptırılan mermer üzerine yüksek mimar Hilmi Şenalp tarafından kestane ağacından iki ayrı sanduka hazırlatılmıştı.

Sandukalara örtülen yeni puşidelerin üretimi için İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde özel bir atölye kuruldu.

Yeşil kadife kumaş üzerine sim iplikler kullanılarak sarma, tarama dikişi ve Maraş işi teknikleriyle işlenen puşidelerin desenleri mimar-nakkaş Semih İrteş tarafından tasarlandı. Puşideler üzerine işlenen "Yûnus Sûresi 62. âyet" ve Mevlâna sanduka puşidesinin baş levhasındaki "Besmele-i şerif" hattat Hüseyin Kutlu tarafından celî sülüs hatla kaleme alındı.

9 aylık titiz bir çalışmanın ürünü olan pûşîdelerin işlemesinde makine nakışı için ilk kez yapılmış bir uygulama olarak geleneksel usulle hazırlanan çirişli karton kullanıldı. Puşideler üzerine işlenen yazıların desenden 2 milimetre daha yüksek durması sağlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mevlana'nın sandukasına 126 yıl sonra yeni puşide
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA