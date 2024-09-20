Mevlana’nın şehrinde mistik müzik nağmeleri yankılanacakmüzik

Türk tasavvufunun sembol ismi Mevlana'nın kenti Konya'da, Kültür Yolu Festivali Kapsamı'nda, Uluslararası Mistik Müzik Festivali düzenlenecek. 10 ülkeden 40 sanatçı sanatseverlerle buluşup, şehrin sokaklarında mistik melodiler yankılatacak. İslam dünyasının önemli müzisyenlerinden Maher Zain de Mevlana Meydanı'nda Özgür Gazze konseri kapsamında dünyaya mesaj verecek.21-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde; konserlerden sergilere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda etkinlik yer alacak. Festivalin açılışı bugün Mevlana Meydanı'nda saat 17.00'de '99 Neyzen 99 Semazen, Ru Be Ru Yüz Yüze Devran' ismiyle düzenlenecek konserle başlayacak. 10 ülkeden 40 sanatçıyı Konya'da ağırlanacak. Festival kapsamında 21 ayrı konser programı gerçekleştirilecek. Şehrin sokakları mistik melodilerle dolacak. Dünya halklarının geleneksel mistik müziklerini sergileneceği festivalin ücretsiz ve halka açık konserleri Mevlana Meydanı'nda yapılacak.