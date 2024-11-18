Mevlana’nın şehrinde örnek dönüşüm! Bakan Kurum: Konya Mevlana Meydanı’nı özüne kavuşturduk

Konya'da "Mevlana Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tamamlandı. İlk olarak Mevlana Türbesi, etrafındaki çarpık yapılaşma ortadan kaldırıldı. Proje kapsamında 24 bin 540 metrekareden oluşan Mevlana Çarşısı'nda 133 iş yeri, Altın Çarşı'da ise 362 iş yeri geleneksel Türk mimarisine uygun inşa edildi. Meydana iki katlı otopark kazandırıldı. Konya'nın tarihi kimliği ön plana çıkarılırken ziyaretçilerin rahat hareket edebileceği geniş caddeler, oturup vakit geçirebilecekleri sosyal donatılar inşa edildi.

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşümüyle Konya'nın, hem şehre değer katan sembolik yapılara hem de esnafın güvenli hizmet verebileceği nezih iş yerlerine kavuşması sağlandı.