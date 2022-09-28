Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet takvimi 2022 ile bu yıl Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor ve ne zaman idrak edilecek?

Mevlid kandili ne zaman sorusu tarihin yaklaşmasıyla beraber binlerce Müslümanın gündemindeki yerini alırken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafınca her yıl yayımlanan dini günler takviminde bu sorunun yanıtı da verilmiş oldu. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğumu olarak bilinen tarihin bu yıl ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. Peki, Mevlid kandili ne zaman? 2022 Diyanet dini günler takvimi ile Mevlid kandili hangi gün ve tarihte idrak edilecek? İşte tüm detaylar…
2022 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
2022 Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla gelecek hafta Cuma günü bu kutlu gece kutlanacak.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?
Kandil geceleri için özel bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz mübarek gün ve gecelerin ibadetlerle değerlendirilmesini tavsiye buyurmuş, bu gecelerde vakit ve kaza namazlarının kılınmasını önermiştir. Ayrıca tövbe ve istiğfarda bulunmak, zikir çekmek, dua etmek önerilir. Bu gecelerde Kur'an-ı Kerim okumak, peygamberlerin hayatını okumak ve öğrenmek de mühimdir.
MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.
MEVLİD KANDİLİ NEDİR? İŞTE ÖNEMİ
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.