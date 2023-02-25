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Giriş Tarihi: 25.2.2023 16:26 Son Güncelleme: 25.2.2023 16:45

Mezarlar küçük acı büyük! Mezar taşları yürek parçaladı

Asrın felaketinde yaşamını yitiren ve toprağa verilen bebeklerin mezar taşlarına aileleri tarafından asılan özel eşyaları görenlerin yüreklerini parçalıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Mezarlar küçük acı büyük! Mezar taşları yürek parçaladı

Asrın felaketinde enkaz altında kalan kalarak yaşamını yitiren kişiler, toprağa verildi. Yakınlarını yitiren aileler, sevdiklerinin mezarlarını ziyaret ederek dua edip gözyaşları döktü. Mezarlıklardaki acının en büyüğüyse depremde hayatını kaybeden 'bebek mezarları' oldu.

Yavrularını toprağa veren aileler, kimi kabre emzik ve balon bırakırken kimi kabreyse "Seni seviyorum" notlu kalp yastık koyması görenlerin yüreklerini parçaladı.

ASRIN FELAKETİ

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Yüzyılın felaketi olarak gösterilen depremlerde can kaybı 43 bini aştı. Yaşamını yitiren kişiler gözyaşları arasında toprağa verildi. Sevdiklerini kaybeden kişiler, kabirler akın ederek dua etti.

EŞYALARINI KOYDULAR

Felakette en çok yürek yakansa depremde yaşamını yitiren bebekler oldu. Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilmiş olan bebeklerin kabirleri görenlerin yüreklerini yaktı. Aileler, kimi kabre emzik ve balon bırakırken kimi kabreyse "Seni seviyorum" notlu kalp yastık koyması görenlerin yüreklerini parçaladı.

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Mezarlar küçük acı büyük! Mezar taşları yürek parçaladı
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