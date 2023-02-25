Mezarlar küçük acı büyük! Mezar taşları yürek parçaladı

EŞYALARINI KOYDULAR

Felakette en çok yürek yakansa depremde yaşamını yitiren bebekler oldu. Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilmiş olan bebeklerin kabirleri görenlerin yüreklerini yaktı. Aileler, kimi kabre emzik ve balon bırakırken kimi kabreyse "Seni seviyorum" notlu kalp yastık koyması görenlerin yüreklerini parçaladı.

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