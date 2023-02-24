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Giriş Tarihi: 25.2.2023

TOKİ’de oturuyorum, o akşam çağırmıştım, keşke gelselerdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
TOKİ’de oturuyorum, o akşam çağırmıştım, keşke gelselerdi
Adıyamanlı Mehmet-Gül Işık çifti hasar görmeyen TOKİ evlerinde depremi yaşadı. Ancak kızları Hatun Turan (43), damatları Hasan Turan (46) ve torunları Semra (20), Sude (18) ve Ali Turan (13) depremde hayatını kaybetti. Kızını, damadını ve 3 torununu yan yana defneden Gül Nine mezarı başından ayrılamıyor. Dede Mehmet Işık "Bir kızım vardı, o da ailesiyle ahirete göçtü. Büyük torunum Semra, Adıyaman Üniversitesi'nde okuyordu. Damadım beni öz babasından ayırmazdı. Çok büyük bir acı. Yüreğimiz yanıyor" dedi.



"İSTEMEYE GELECEKLERDİ"
Anneanne Gül Işık ise "Büyük torunumun sevdiği vardı. İstemeye geleceklerdi. Ali'm çok severdi beni. Cenazelerine 3. gün ulaşıldı. Hepsi birbirine sarılmıştı. Torunlarımın hayalleri vardı, sevdikleri vardı, hepsi yarım kaldı. Keşke ben ölseydim onlar kalsaydı. Biz TOKİ'de oturduğumuz için evimiz yıkılmadı. O akşam bize çağırmıştım. Keşke gelselerdi" diye konuştu.

ADIYAMAN'DA ÇALIŞMALAR TAM GAZ
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliği'nde yaptığı basın toplantısında kentteki konteyner kent kurma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi: Adıyaman'ın batısında Altınşehir Mahallesi'nde 1800 konteynerlik alanımızda yarından (bugün) itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız, Adıyaman'ın doğusunda da altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor. AA

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TOKİ’de oturuyorum, o akşam çağırmıştım, keşke gelselerdi
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