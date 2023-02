Enkazdan kurtulan kadın o anları anlattı: O gün küçük kıyameti yaşadık!

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler, 11 ilde yıkıma yol açtı. Binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde, 43 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin yıkıma neden olduğu bölgelerden Bitlis'e şu ana kadar bin 555 aileden oluşan 5 bin 277 kişi gelerek yurt, ev ve otellere yerleştirildi. Ailelere, valilik, belediyeler, sivil toplum örgütleri, Türk Kızılay ve AFAD her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak, yardımcı oluyor.

Kente yakınlarının yanına yerleşen ailelerden Fadime Bozoğlu Cayhan, depreme Adıyaman'da ailesiyle oturduğu 10 katlı apartmanın 6'ncı katında yakalandığını belirterek, o anları anlattı. Depremin meydana geldiği saatte uyanık olduğunu söyleyen Cayhan, "Deprem olduğu sırada annem, babam, kardeşim, eşim ve çocuğumla evdeydik. Sarsıntı sırasında ara koridordaydım. Asansör boşluğu ve tuvalet kısmının yıkıldığını gördüm. Ben de arada kaldım. Her yeri toz duman kaplamıştı. Fayanslar, dolaplar üzerime doğru düşmeye başladı. Bağırıyordum, ama kimse beni duymuyordu. Babamın da anneme seslendiğini duydum. O sırada odada yalnız yatan çocuğum aklıma geldi. Anneme 'Çocuğum Deniz'i al' diye seslendim. Daha sonra kardeşimin duvara telefon ışığını tuttuğunu fark ettim. Beni arıyordu. Her yer kapkaranlıktı. Küçük bir yerden elimi çıkardım ve buradayım diye seslendim. Orayı kazdım. O da bana yardım etti. Yardım ederken, aşağı gidip geliyordu. Orada açtığımız boşluktan dışarı çıktım. Ailem de kapıdan çıkarak kurtuldu. Aracımıza binerek çıktık, ama yakıt bulamadık. Bulduğumuz tesislerde kredi kartları da geçmiyordu. Adıyaman'dan ancak depremin 3'üncü gün çıkabildik. Yaşanan felaketi göz önüne aldığımızda en şanslı ailelerinden biri olduğumuzu düşünüyoruz. Evden çıkınca üstümüz başımız müsait değildi. Sonra yardıma gelenler her şeyimizi karşıladılar. Çocuğumun hiçbir şeyi yoktu. Bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.