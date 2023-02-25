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Giriş Tarihi: 25.02.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 10:07

Depremden 30 dakika sonra dikkat çeken detay! "Şehir 60 cm oturmuş ama... " Bu İnanılmaz bir şey"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremlere ilişkin bir makale yazan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, depremden yalnızca 30 dakika sonra gerçekleşen detaya dikkat çekti. Kamera kayıtları bulduklarını belirten Öztürk, İskenderun'da yaklaşık 60 santimetrelik bir oturma olduğunu belirtirken kıyıya doğru su basmalarının olduğunu ve kıyıdaki limanda kopmaların olduğunu açıkladı.

DHA
Depremden 30 dakika sonra dikkat çeken detay! Şehir 60 cm oturmuş ama... Bu İnanılmaz bir şey

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından TÜBİTAK'ın çağrıda bulunduğu araştırma projeleri kapsamında çalışmalarını tamamlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İskenderun'daki tespitlerine ilişkin makalesini hazırladı. İncelemeleri sırasında şakına dönen Öztürk, "İskenderun'da müthiş bir zemin oturması var. Yaklaşık 60 santimetre oturma var. Kıyıya doğru basma var. Kıyıdaki limanı koparmalar var." dedi.

Depremden 30 dakika sonra dikkat çeken detay! Şehir 60 cm oturmuş ama... Bu İnanılmaz bir şey

Elde ettiği belge ve görüntülere ilişkin konuşan Öztürk, "Hiç deniz suyu gelmemiş bu inanılmaz bir şey. O kadar suyun hepsi yeraltından gelen sular. Bunların kaynaklarını belgeledik ama gece saat 04.17'de olan depremin ardından 04.46'ya doğru yani 30 dakika falan sonra buradan alttan su kaynadığına dair kamera kayıtlarını bulduk." ifadelerini kullandı.

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Depremden 30 dakika sonra dikkat çeken detay! Şehir 60 cm oturmuş ama... Bu İnanılmaz bir şey

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası TÜBİTAK üniversitelere proje çağrısında bulundu. Çağrının ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 8 araştırmacı "06 Şubat 2023 Pazarcık Depremi Yüzey Kırığı Araştırması", "Doğu Anadolu Fay Zonu 06 Şubat 2023 Tarihli Depremlerin Fay Parametreleri ve Bölgedeki Etkilerinin Araştırılması" ve "06 Şubat 2023 Kahramanmaraş- Pazarcık Mw=7.7, Elbistan-Mw=7.6 Depremlerinde Oluşan Geoteknik ve Yapısal Hasarlara Ait Bulgular" isimli projelerle ilgili araştırma yapmak için deprem bölgesine gitti.

Depremden 30 dakika sonra dikkat çeken detay! Şehir 60 cm oturmuş ama... Bu İnanılmaz bir şey

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ise İskenderun ve Samandağ'da araştırmasını tamamlayıp İstanbul'a dönüş yaptı. Öztürk, İskenderun'da zayıf zemin koşullarında yüksek bina yapılması ve suya doygun zeminde su sıvılaşması olduğunu kesinleştirdi. Öztürk, İskenderun'daki çalışmalarına ilişkin yayına hazırladığı tespitlerini anlattı.

Depremden 30 dakika sonra dikkat çeken detay! Şehir 60 cm oturmuş ama... Bu İnanılmaz bir şey

DEPREMDEN 29 DAKİKA SONRA...

Öte yandan, depremden 29 dakika sonra alttan su kaynadığına dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde yerin altından kaynayarak sıvı çıktığı görülüyor.

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