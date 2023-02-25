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Depremden 30 dakika sonra dikkat çeken detay! "Şehir 60 cm oturmuş ama... " Bu İnanılmaz bir şey"
Giriş Tarihi: 25.02.2023 09:54
Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
10:07
Depremden 30 dakika sonra dikkat çeken detay! "Şehir 60 cm oturmuş ama... " Bu İnanılmaz bir şey"
Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremlere ilişkin bir makale yazan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, depremden yalnızca 30 dakika sonra gerçekleşen detaya dikkat çekti. Kamera kayıtları bulduklarını belirten Öztürk, İskenderun'da yaklaşık 60 santimetrelik bir oturma olduğunu belirtirken kıyıya doğru su basmalarının olduğunu ve kıyıdaki limanda kopmaların olduğunu açıkladı.