Mezarlık anne ile 2 kızının katletmişti! Sarp arazideki oyukta yakalandı

Adana'da 2 ay önce kendisini asarak intihar eden oğlu Muzaffer Erkuvan'ın (23) ölümünden sorumlu tuttuğu dini nikahlı eşi Güldane Gerçek (20), annesi Şenay Gerçek (44) ile ablası Gaye Gerçek'i (22) mezarlıkta öldüren Şemsettin Erkuvan (47), cinayetten 5 gün sonra yakalandı. Özel ekip tarafından sarp arazideki bir oyuk içinde yiyecek ve yedek kıyafetlerle saklanırken yakalanan katil zanlısı Erkuvan, "Vurduğum 3 kadın, oğlumun ölümünden sorumludur. Bu nedenle onlara kin gidiyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum. Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım" dedi. Adliyeye sevk edilen Erkuvan, gazetecilere, "Oğlumu astılar, öldürdüler" dedi. Mahkemeye çıkarılan Erkuvan, tutuklandı.

BARIŞAMAYINCA İNTİHAR ETTİ

1 çocuk annesi Güldane Gerçek, dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ı şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk edip, Kadın Sığınma Evi'ne yerleşti. Muzaffer Erkuvan, barışmak için 24 Ağustos'ta Güldane'nin annesi Şenay Gerçek'in Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki evine gitti. Anne Şenay Gerçek barıştırma teklifini reddedince Muzaffer Erkuvan dışarı çıkıp, kendini ağaca asarak intihar etti. Erkuvan ailesi, Muzaffer Erkuvan'ın ölümünden gelinleri Güldane ile annesi Şenay ve ablası Gaye Gerçek'i sorumlu tuttu.

MEZARINI ZİYARET ETTİKTEN SONRA

Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek, 21 Ekim'de Muzaffer Erkuvan'ın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete etti. Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ve iki kızını takip etti. Anne ve kızları mezarlıktaki banklarda otururken motosikletle yaklaşan Şemsettin Erkuvan, tabancayla kurşun yağdırıp, kaçtı. Başlarından vurulan anne ile 2 kızı olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, şüpheli Şemsettin Erkuvan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarın ardından şüphelinin Göztepe Mahallesi'ndeki sarp arazide saklandığını belirledi. Operasyon için harekete geçen cinayet ekipleri, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle bölgede araştırma yaptı. Şüpheli Erkuvan, cinayette kullandığı tabancayla birlikte yamaçtaki bir oyukta saklanırken yakaladı.

MEZARLIKTAN GEÇERKEN DENK GELDİM

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Şemsettin Erkuvan'ın cinayetlerden sonra saklanırken yaşamını sürdürebilmek için yiyecek ve yedek kıyafet aldığı, saklandığı yeri de ayarladığı ortaya çıktı. Sorguya alınan Erkuvan, "Vurduğum 3 kadın, oğlumun ölümünden sorumludur. Bu nedenle onlara kin gidiyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum. Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkuvan, gazetecilere, "Oğlumu astılar, öldürdüler" dedi. Mahkemeye çıkarılan Erkuvan, tutuklandı.