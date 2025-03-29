Mezarlık ziyaretinde kanlı düello! İki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

İddiaya göre, Mikail Belgi ve 3 kardeşi arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşandı. Yıllardır devam eden husumette Belgi daha önce oğluna ait bir manav dükkanının da kardeşleri tarafından kurşunladığını iddia etti. Belgi olay günü de yolda karşılaştığını öne sürdüğü 3 kardeşi ve yeğenleri tarafından sopa ve taş ile darp edilerek kanlar içinde bırakıldı. Taraflar karşılıklı birbirinden şikayetçi olurken Belgi'nin kafasına ise 15 dikiş atıldı.