Şişli'de mezarlıkta gömü için kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis, 23 Ağustos'ta Feriköy Mahallesi'ndeki Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı içinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Mezarlık içerisinde yaklaşık 6 metre derinliğinde kazı yapıldığı ve şüphelilerin olay yerine Küçükçekmece'den 2 ayrı araçla geldikleri tespit edildi.Kimlikleri ve adresleri belirlenen V.Ş, N.S, M.A. ile A.A. polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler N.S. ve V.Ş'nin adreslerinde yapılan aramalarda kaya kırmada kullanılan 6 patlayıcı madde, alan tarama cihazı, kroki ile havalı tabanca ele geçirildi. Zanlıların mezarlığın yanında gömü olduğunu düşündükleri, kazıda herhangi bir materyal bulamadıkları anlaşıldı.