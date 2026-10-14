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Giriş Tarihi: 14.10.2026 12:07 Son Güncelleme: 14.10.2026 12:27

Mezdeke Aynur cinayetinde kritik gün! Katil ilk kez hakim karşısına çıkacak

İstanbul Şişli'de Mezdeke grubunun eski üyesi Aynur Kanbur uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 10 yıl sonra aydınlatılan faili meçhul cinayeti işlediğini itiraf eden Bülent G. ilk kez hakim karşısına çıkacak. İşte detaylar...

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DHA Yaşam
Mezdeke Aynur cinayetinde kritik gün! Katil ilk kez hakim karşısına çıkacak
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Şişli'de 10 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 'Mezdeke' dans grubu üyesi Aynur Kanbur'un öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması, İstanbul Adalet Sarayı 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Sanıklar Bülent Gündüz, Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, Gündüz için ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ELE VERDİ

İddianamede, Gündüz'ün olay günü saat 19.01'de Avcılar Metrobüs durağından metrobüse bindiği, 19.47'de Mecidiyeköy'de indiği ve yolculuk sırasında telefonunu kapatmış olabileceği belirtildi.

Sosyal medya fotoğraflarındaki kıyafetlerin olay görüntülerinde yer alan şüphelinin montuyla benzerlik gösterdiği, kulak, yüz ve burun yapısının da Gündüz ile uyumlu olduğu değerlendirildi.

KARGOCU MASKESİYLE KAPIYI AÇTIRDI

Cinayeti itiraf ettiği belirtilen Gündüz'ün ifadesinde, Kanbur'un yaşam tarzını aile değerlerine aykırı bulduğu için öldürmeye karar verdiğini anlattığı kaydedildi. Daha önce Kanbur'un adresine gittiği belirtilen Gündüz'ün olay günü binaya yürüdüğü, Kanbur'u balkonda gördükten sonra beklediği ve diafondan kendisini kargo görevlisi olarak tanıttığı aktarıldı.

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"3-4 EL ATEŞ ETTİM"

İddianameye göre Gündüz, Kanbur'un kendisini tanıyıp bağırmaya başlaması üzerine yaklaşık iki adım mesafeden 3-4 el ateş ettiğini söyledi. Ardından otobüsle Hisarüstü'ndeki iş yerine gittiğini, 2-3 gün sonra da cinayette kullandığı silahı Emirgan'dan Kanlıca'ya giderken denize attığını anlattı. Gündüz, kendisini azmettiren kimsenin olmadığını öne sürdü. Olay yerinde 11 Haziran'da keşif yapıldığı da belirtildi.

CİNAYET ÖNCESİ ŞÜPHELİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Şüphelilerin telefon kayıtlarına ilişkin incelemelerde, Gündüz'ün Fazlı Kar ve Serdar Kar ile irtibatının bulunduğu, Serdar Kar'ın cinayetten hemen önce son görüşmesini yaptığı ve ertesi gün saat 10.13'e kadar telefonunun kapalı olduğu, bu süreçte Gündüz'e iki mesaj gönderdiği kaydedildi.

OLAYDAN 3 GÜN ÖNCE YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Yüksel Kar'ın ise olaydan üç gün önce ABD'ye gittiği, cinayetten hemen önce telefonunu kapattığı, ertesi gün öğle saatlerine kadar görüşme kaydının bulunmadığı ve olay sonrasında yoğun GPRS kullanımı tespit edildiği yazıldı
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AYNUR KANBUR #MECİDİYEKÖY

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Mezdeke Aynur cinayetinde kritik gün! Katil ilk kez hakim karşısına çıkacak
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