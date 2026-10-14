Mezdeke Aynur cinayetinde kritik gün! Katil ilk kez hakim karşısına çıkacak

"3-4 EL ATEŞ ETTİM"

İddianameye göre Gündüz, Kanbur'un kendisini tanıyıp bağırmaya başlaması üzerine yaklaşık iki adım mesafeden 3-4 el ateş ettiğini söyledi. Ardından otobüsle Hisarüstü'ndeki iş yerine gittiğini, 2-3 gün sonra da cinayette kullandığı silahı Emirgan'dan Kanlıca'ya giderken denize attığını anlattı. Gündüz, kendisini azmettiren kimsenin olmadığını öne sürdü. Olay yerinde 11 Haziran'da keşif yapıldığı da belirtildi.