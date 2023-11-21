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Giriş Tarihi: 21.11.2023 14:45 Son Güncelleme: 21.11.2023 14:46

Mezopotamya Gurme Fuarında ziyaretçi rekoru kırıldı

347 bin 641 kişinin ziyaret ettiği 5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı” büyük bir başarıya imza attı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Mezopotamya Gurme Fuarında ziyaretçi rekoru kırıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile ALZ Diyarbakır işbirliğiyle 14 Kasım Salı günü Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkez'inde ziyarete açılan 5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 19 Kasım Pazar akşamı ziyaretçi rekoruyla sona erdi.

57 ilden 168 Firma ve Firma temsilciliğinin katılımıyla Diyarbakır'da beşinci kez düzenlenen Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı 347 bin 641 kişi tarafından ziyaret edildi. Zengin lezzet çeşitliliği sunan yöresel ürünlerimizin markalaşması ve coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerin bilinirliklerini artırarak yeni pazarlara açılma hamlelerinde önemli bir buluşma noktası oldu.

Fuar kapsamında düzenlenen Diyarbakır 5. Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Yarışması ile usta aşçılar, öğrenciler ve ev hanımları tarafından yapılan birbirinden lezzetli yemekler, pastalar ve tatlılar altın madalya için kıyasıya yarıştı. Anaokulu minikleri tarafından sahne mutfakta hazırlanan meyveli yoğurt ve pankek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

6 gün boyunca Anadolu Mutfağının eşsiz lezzetlerinin sergilendiği ve Erzurum'un Onur Konuğu İl olarak katıldığı Fuarda, Erzurum'un coğrafi tescilli Göğermiş, Çivil Peyniri ve Tereyağı, Erzurum'a ait yöresel yemekler, Sahne Mutfak 'da hazırlandı ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Fuar boyunca, Sahne Mutfak'da tarihten gelen birçok mutfağın yemek kültürünün yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla, usta aşçılar tarafından unutulmaya yüz tutmuş başta Diyarbakır İli olmak üzere birçok ilden farklı konu başlığında yöresel ve coğrafi işaretli yemek etkinlikleri hazırlanarak bu lezzetlerin püf noktaları, ziyaretçiler ile fuarı ziyaret eden akademisyen, gastronomi yazarı, blogger, şef vb. farklı kesimlere tadım atölyeleri ile sunuldu.

Bunun yanı sıra, Fuara Diyarbakır dışından katılım sağlayan şefler tarafından hem Diyarbakır'ın hem kendi şehirlerinin yöresel lezzetlerinin, ilgiyle izlenen atölye ve sunumları gerçekleştirildi.

Fuara destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, katılımcı firmalara, ziyaretçilere ve basın mensuplarına teşekkür ederiz.

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Mezopotamya Gurme Fuarında ziyaretçi rekoru kırıldı
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