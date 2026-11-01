Mezunları en kolay iş bulan üniversiteler belli oldu! Türkiye’den 6 üniversite listede

Türkiye'deki üniversiteler, mezunlarının iş hayatındaki karşılığıyla uluslararası sıralamada kendine yer buldu. 2027 Küresel Üniversite İstihdam Edilebilirlik Sıralaması'nda Türkiye'den 6 üniversitenin ilk 300'e girmesi dikkat çekti. İşverenlerin görüşleri doğrultusunda hazırlanan araştırma, Türk üniversitelerinin küresel ölçekteki konumunu ortaya koydu.
Emerging tarafından hazırlanan ve Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan araştırma, işverenlerin değerlendirmelerini esas alıyor. Bu yıl 40 ülkeden 15 bin 665 işverenin katıldığı çalışmada toplam 170 bin 457 üniversite oyu değerlendirildi.
2027 Küresel Üniversite İstihdam Edilebilirlik Sıralaması'nda Türkiye'yi temsil eden üniversiteler ve dünya sıralamaları şöyle:
1. Koç Üniversitesi – 208
2. Sabancı Üniversitesi – 211
3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – 223
4. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – 255
5. Bilkent Üniversitesi – 275
6. Boğaziçi Üniversitesi – 277
Koç Üniversitesi 208'inci sırayla Türkiye'nin en yüksek derecesini elde etti. Sabancı Üniversitesi 211'inci, ODTÜ ise 223'üncü sırada kendine yer buldu. Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri de ilk kez listeye giren kurumlar arasında yer aldı
Sıralamada Türkiye'den en üst sırada yer alan üniversite Koç Üniversitesi oldu. Vakıf üniversiteleri arasında Koç ve Sabancı üniversiteleri ilk iki sırayı paylaşırken Bilkent Üniversitesi de ilk 300'e girmeyi başardı.
Devlet üniversiteleri arasında ise ODTÜ 223'üncü sırayla ilk sırada yer aldı. İTÜ 255'inci, Boğaziçi Üniversitesi ise 277'nci sıradan listeye dahil oldu.
Geçen yıl Türkiye'den 4 üniversitenin yer aldığı sıralamada bu yıl sayının 6'ya yükselmesi de dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri 2027 listesine ilk kez giren kurumlar oldu.
Araştırmanın dünya genelindeki ilk 10 sırasında ABD, İngiltere, Singapur, İsviçre ve Japonya'dan üniversiteler yer aldı.
Massachusetts Institute of Technology (MIT) – ABD
Stanford Üniversitesi – ABD
Oxford Üniversitesi – İngiltere
Cambridge Üniversitesi – İngiltere
Harvard Üniversitesi – ABD
California Institute of Technology – ABD
Princeton Üniversitesi – ABD
Singapur Ulusal Üniversitesi – Singapur
ETH Zürih – İsviçre
Tokyo Üniversitesi – Japonya.
GEURS 2027, üniversitelerin mezunlarının iş hayatına hazırlanması ve işverenler tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya koyan uluslararası bir araştırma olarak öne çıkıyor. Sıralamada akademik yayın sayısı veya yalnızca üniversitelerin genel itibarı değil, işverenlerin kurumlara yönelik değerlendirmeleri esas alınıyor.
Bu yılki araştırmada 40 ülkeden 15 bin 665 işverenin katılımıyla 170 bin 457 üniversite oyu toplandı. Değerlendirme, işverenlerin mezunların istihdam edilebilirliği konusunda hangi üniversitelere güvendiğini göstermeyi amaçlıyor.