Mezunları en kolay iş bulan üniversiteler belli oldu! Türkiye’den 6 üniversite listede

VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN DAĞILIMI DİKKAT ÇEKTİ

Sıralamada Türkiye'den en üst sırada yer alan üniversite Koç Üniversitesi oldu. Vakıf üniversiteleri arasında Koç ve Sabancı üniversiteleri ilk iki sırayı paylaşırken Bilkent Üniversitesi de ilk 300'e girmeyi başardı.

Devlet üniversiteleri arasında ise ODTÜ 223'üncü sırayla ilk sırada yer aldı. İTÜ 255'inci, Boğaziçi Üniversitesi ise 277'nci sıradan listeye dahil oldu.

Geçen yıl Türkiye'den 4 üniversitenin yer aldığı sıralamada bu yıl sayının 6'ya yükselmesi de dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri 2027 listesine ilk kez giren kurumlar oldu.