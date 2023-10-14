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Giriş Tarihi: 14.10.2023 14:13 Son Güncelleme: 14.10.2023 15:31

MHP Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi evinde ölü bulundu

MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çırpan (64), evinde ölü bulundu. Evde yapılan incelemede Çırpan'ın başının arkasında darbe izi belirlenmesi üzerine inayet büro ekipleri olaya el koydu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
MHP Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1431 sokak No:10 da binanın giriş katında saat 08.30 sıralarında apartman sakinleri bir erkek şahsın binadan çıkacağı sırada Yusuf Çırpan'ın kapısının açık olduğunu gördü. Komşusuna seslendi ancak cevap alamadı. İçeriye kontrol ettiğinde Yusuf Çırpan'ın hareketsiz yattığını gördü.

HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRDÜ

Ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çırpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleede Çırpan'ın başının arkasında darbe izi olduğu belirlendi. Olay yerine cinayet ekipleri çağrıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman yanındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla, son olarak alışveriş yaptığı bir marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

ADLİ TIPTA ORTAYA ÇIKACAK

Parti il yönetiminde yer alan Yusuf Çırpan'ın vefat haberini alan MHP İl Başkanı Onur Temel ile yöneticiler, adrese geldi. Üzgün olduğu görülen Temel ve yöneticiler, cenazenin taşınmasına yardımcı oldu. İşlemlerinin ardından Çırpan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer olayın ne olduğunun adli tıp incelemesini ardından ortaya çıkacağının bildirdi.

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MHP Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi evinde ölü bulundu
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