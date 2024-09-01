MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın önceki gün hayatını kaybeden eşi Yasemen Yıldız, İstanbul Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Feti Yıldız, cenaze öncesinde taziyeleri kabul etti.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Cenazeye MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Eski Enerji Bakanı ve aynı zamanda Feti Yıldız'ın akrabası Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Ihsan Yavuz, İstanbul Valisi davut Gül, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti İstanbul Milletvekili Suleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, MHP İl Başkanı Sertel Selim, İstanbul 2 Nolu Baro Başkani Yasin Şamlı, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kürşat Yılmaz, Sedat Şahin ile çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

DEVLET BAHÇELİ ÇELENK GÖNDERDİ

MHP Lideri Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel de cenazeye çelenk gönderdi. Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.