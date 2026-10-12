MHP Milletvekili kazada yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti ve aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı. 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil, Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan Samet Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör