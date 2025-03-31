MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma

DEM Parti ve MHP arasında ilk bayramlaşma ziyareti gerçekleşti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ziyarette yaptığı konuşmada "Bayram kavuşma, bayram birleşme, bayram bu toprakların geleneğinde dayanışma ve dayanışma kültürünün artması demek. Biz de ilk kez bayramlaşıyoruz iki farklı siyasi parti olarak. DEM Parti olarak biz farklı düşünen siyasi partilerin, ülkenin geleceği, barışı ve demokratik bir toplumun inşası için diyalog kurmalarının, temas etmelerinin değerli olduğunu düşünüyoruz."

DEM Parti ve MHP ilk kez bayramlaştı | Video

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu ise terörsüz Türkiye vurgusu yaparak şunları söyledi: Sayın genel başkanımızın Türkiye'deki siyasi tarihi değiştiren hatta dünyada bile çağrısıyla beraber çok önemli adımlar atıldı. Çok önemli bir sürece girildi aslında. İnşallah bu süreç de devam ediyor edecek yani. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Ortadoğu söyleminin de gerçekleşmesine yönelik olarak da hızlı bir şekilde devam eden bir çaba var." ifadelerini kullandı.