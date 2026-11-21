İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 2027 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan MHP Grup Başkan Vekili Orkun Ayhan, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın bütçe sunumunu Sebaste Krallığı hikâyesiyle değerlendirdi. Hazinesinin kapısını yıllarca kapalı tutan, ardından herkese çeşitli vaatlerde bulunan kralın vezirine, "Bunların hepsini nasıl karşılayacağız?" sorusuna karşılık "Onu da yeni kral düşünsün" dediğini anlatan Ayhan, hikâyenin ardından İBB'nin bütçe ve hizmet politikalarını eleştirdi.

208 MİLYAR LİRALIK BORÇLANMA

2027 yılı için 565 milyar liralık gider, 515 milyar liralık gelir bütçesi öngörüldüğünü hatırlatan Ayhan, aradaki 50 milyar liralık farkın borçlanmayla karşılanacağını söyledi. 2028 için 70 milyar, 2029 için 88 milyar lira net borçlanma öngörüldüğünü belirten Ayhan, üç yıllık toplamın 208 milyar lirayı aştığını kaydetti. Borçlanmanın hangi projelerde kullanılacağının, vadesinin ve geri ödeme takviminin açıklanmasını istedi. Gelir bütçesinin yaklaşık yüzde 82'sinin merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylara dayandığını da belirterek İBB'nin öz kaynak üretme kapasitesini artırması gerektiğini söyledi.

YATIRIM ÖDENEĞİNİN YÜZDE 26'SI KULLANILDI

2025 yılında sermaye giderleri için ayrılan 205,6 milyar liralık ödeneğin yalnızca 53,8 milyar lirasının harcandığını, gerçekleşme oranının yüzde 26'da kaldığını belirten Ayhan, yaklaşık 152 milyar liralık ödeneğin kullanılmadığına dikkat çekti. 2027 bütçesinde yatırımlar için 196,6 milyar lira ayrıldığını hatırlatan Ayhan, önceki yıl hedeflenen yatırımları gerçekleştiremeyen yönetimin yeni ödeneği nasıl kullanacağını sordu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİZİKSEL İLERLEMESİNİ GÖSTEREN RAPORLARI ÜÇ AYDA BİR MECLİS'E SUNULMALI

İstanbul'un en önemli meselesinin deprem olduğunu vurgulayan Ayhan, 100 bin konut vaadini hatırlatarak somut adım beklediklerini söyledi. Deprem için ayrılan kaynakların kullanımının takip edilmesini ve kentsel dönüşümün fiziksel ilerlemesini gösteren raporların üç ayda bir Meclis'e sunulmasını istedi. İstanbul'da sürücülerin yılda 118 saatini trafikte kaybettiğini belirten Ayhan, otobüs yangınları, metrobüs kazaları ve metro arızalarını da gündeme getirdi. Sayıştay raporunda, vefat etmiş 6 bin 146 kişinin adına kayıtlı kartlarla 1 milyon 389 binden fazla ücretsiz geçiş yapıldığının belirtildiğini kaydetti.

KEFEN VE BAKLAVA İHALELERİNDE FİYAT FARKI

İBB'nin İSKİ'ye 20 milyar 307 milyon lira borcu bulunduğunu söyleyen Ayhan, altyapı yatırımları ve yağışlarda yaşanan sorunlar üzerinden yönetimi eleştirdi. Sayıştay raporunda 2025 sonu itibarıyla 1 milyar 837 milyon liralık vadesi geçmiş kira alacağı bulunduğunu, bunun 1 milyar 785 milyon liralık bölümü için takip başlatılmadığını da aktardı. Kefen bezi alımına ilişkin ihale fiyatlarını da gündeme getiren Ayhan, İBB'nin Ocak 2025'te kefen bezinin metresini 149 liradan aldığını, diğer belediyelerde aynı yıl 26, 31 ve 53 liralık fiyatların görüldüğünü söyledi. Kasım 2026'da aldıkları tekliflerin de aynı teknik özelliklerde 60 lirayı geçmediğini belirtti. "Kefenin cebi yoktur ama belediyenin bütçesi milletin cebidir" diyen Ayhan iç soruşturma başlatılması çağrısı yaptı. Soğuk baklavanın kilogram fiyatının Sayıştay raporunda 1.200 lira olarak yer aldığını, diğer alımlarda 370 ve 506 liralık fiyatlar bulunduğunu da ifade etti.

"BELEDİYELER SİYASİ PARTİLERİ SÜBVANSE ETMEMELİ"

Belediyelerin siyasi partileri sübvanse ettiği dönemin sona ermesi gerektiğini söyleyen Ayhan, kamu harcamalarının daha sıkı denetlenmesini ve ihale süreçlerinde gerçek rekabetin sağlanmasını istedi. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları ve devam eden yargılamalara da değinen Ayhan, bu dosyaların hukuk çerçevesinde sonuçlanması gerektiğini belirterek, "Bırakalım yargı mecrasında ilerlesin, haklı haksızdan, suçlu suçsuzdan ayrılsın, adalet yerini bulsun" dedi. Konuşmasının sonunda İstanbul'un bütçesinin bir yönetimin değil, 16 milyon İstanbullunun emaneti olduğunu vurgulayan Ayhan, "Bütün bunların ortak noktası şudur: İstanbul yönetilemiyor" ifadelerini kullandı.