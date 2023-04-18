MHP’li haberal İYİ Parti’yi topa tuttu

MHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Erkan Haberal, Twitter'dan bir video yayımlayarak İYİ Parti'yi topa tuttu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Ne hazindir ki; aramızdayken MHP'de arayıp bulamadıklarını şimdilerde HDP ve PKK'nın kapısında bulduklarını zannedenler vahim bir yanlışın, iflah olmaz bir yozlaşmanın pençesindedir" sözlerini hatırlatan Haberal, yayımladığı videoda, "Bu siyaset arazlı, ayıplı ve değersiz bir siyasettir.



Milletine sevdalı bir saftan bebeklere kurşun sıkan canilerin tarafına geçmek olsa olsa tuhaf bir cinnet hali, tufeyli bir akıl tutulması, pespaye bir tutsaklıktır. Şehitlerimizin katilleriyle sarmaş dolaş olanları kul affetse bile Allah affeder mi? İhaneti herkes unutsa bile Türkiye sevdalıları hiç unutur mu? İYİ Parti'nin HDP'yle, bölücü terör örgütüyle emel ve hedef birlikteliğine ahlak ve vicdan sahibi hangi insanımız anlayış gösterir. Ülkücü kimliğini yere düşürüp üzerinde tepinenlere ne demeli. MHP'yi PKK'ya değişenleri nasıl izah ve ifade etmeli. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye." ifadelerine yer verdi.