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Giriş Tarihi: 11.10.2026 16:34 Son Güncelleme: 11.10.2026 16:49

MHP'li milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta MHP'li milletvekili ve il başkanının bulunduğu konvoyda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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İHA
MHP’li milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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Kaza, Afşin-Göksun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda trafik kazası meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kazada yaralananlar arasında Milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförünün de bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#AFŞİN #KAHRAMANMARAŞ
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MHP'li milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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