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Giriş Tarihi: 22.10.2026 21:40

Midibüs ile otomobil çarpıştı: 4’ü çocuk, 7 yaralı!

Uşak'ta şehir içi yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, 4’ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

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İHA Yaşam
Midibüs ile otomobil çarpıştı: 4’ü çocuk, 7 yaralı!
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Kaza, Fatih Mahallesi Birinci Seda Sokak ile Üçüncü Menekşe Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.O. (51) idaresindeki şehir içi yolcu midibüsü ile D.K. (40) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, midibüste yolcu olarak bulunan A.Ç. (3), C.Ç. (30) ve Y.Ç. (5) ile otomobilin sürücüsü D.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.F.K. (15), G.Ö. (30) ve E.K. (7) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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#UŞAK

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Midibüs ile otomobil çarpıştı: 4’ü çocuk, 7 yaralı!
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