Midibüs ile otomobil çarpıştı: 4’ü çocuk, 7 yaralı!

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, midibüste yolcu olarak bulunan A.Ç. (3), C.Ç. (30) ve Y.Ç. (5) ile otomobilin sürücüsü D.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.F.K. (15), G.Ö. (30) ve E.K. (7) yaralandı.