Midyat Millet Bahçesi tamamlandı, Midyat artık çok daha yeşil

120 bin nüfuslu Midyat ilçesinin Cumhuriyet Mahallesinde zamanla şehir içerisinde kalan Karayolları şefliğinin şehir dışına taşınması ile birlikte bu alan üzerine yapılan Midyat'ın ilk Millet Bahçesi 2 yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 26 bin metrekarelik alanda kurulan Millet Bahçesi'nin içerisinde çocuk oyun alanları, içerisinde yöresel bitkilerin olduğu tematik bahçeler, millet kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi diğer sosyal donatılar yer alıyor. Proje içerisinde ayrıca 1.057 ağaç bulunurken, yeşilin her tonunu içinde barındıran, bitki ve yöresel peyzajı ile Midyat'a yeni bir soluk getiren millet bahçesi projesinde; biyolojik gölet, tema bahçesi, millet kıraathanesi ve kütüphane yer alıyor. Proje ile vatandaşlar doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanına kavuştu.

"HALKIMIZ RAHAT BİR NEFES ALACAK"

Millet Bahçesi Proje Yürütücüsü Cemal Ağırman, yaptığı açıklamada, "Bu bahçe Midyat için çok önemli oldu. Midyat Millet Bahçesi için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Talimat vererek, Çevre şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından ihalesi yapılmıştı. Burası 26 dönümdür. İçerisinde millet kıraathanesi var, çocuklar için çocuk oyun grupları var, fitnes, koşu yolu, bisiklet yolları var. 14 dönüm çim alanı var, bol ağaçlık alanlar var. Özellikle Midyat'ın merkezinde oluşu, milletin çok kolay buraya ulaşım sağlaması açısından çok önemlidir. Rahat bir nefes alacak halkımız. Onun içinde çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımız millet bahçeleri çok önem veriyor, ona teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.

"GÖZÜMÜZ HEP BU ANI BEKLİYORDU"

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aktaş da, Midya'ta vatandaşların artık nefes alabileceği bir yere kavuştuğunu söyleyerek, "Gözümüz hep bu anı bekliyordu. Burası çok güzel bir yer oldu. Midyat'ta, bizim mahallede bulunuyor konum olarak, ama bütün Midyat için nefes alabilecek bir yerdir. Hem oturma alanlarıyla hem yeşil alanlarıyla hem havuzuyla, binası ile kütüphanesi ile kafeteryasıyla çok güzel bir yer oldu. Çocuklarımız, ailelerimiz için çok mükemmel bir dinlenme yeri oldu. İnşallah hepimiz de bu ağaçlara bu yeşil alanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bahçe bizimdir. Emeği geçenlerden, herkesten Allah razı olsun." dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR MİLLET BAHÇESİ"

Midyat için yapılan mükemmel bir proje olduğunu söyleyen Fırat Işık isimli vatandaş ise, "İnsanlarımızın rahat oksijen alabilmeleri için, rahat dolaşmaları için, gezilebilecekleri çok güzel bir millet bahçesi yapıldı. Emeği geçen bütün emekçiler ve ilk başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz." diye konuştu.





"EVDEN ÇIKTIĞIM GİBİ BURAYA GELECEĞİM, ÇAYIMI BURADA İÇECEĞİM"

Mahallerinde millet bahçesinin yapılmasından dolayı çok sevindiklerini söyleyen Gülnaz Doğan da, "Burası millet için çok önemli, artık çocuklarımızla buraya geleceğiz. Çok memnun olduk burayı yaptıkları için, çok teşekkür ediyorum. Biz çok memnunuz. Zaten burası ile komşuyuz, hemen evden çıktığım gibi buraya geleceğim, çayımı burada içeceğim. Bu bahçeyi bize yaptıkları için çok memnunuz, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burada keyif yapacağız inşallah. Muhtarımıza, Cumhurbaşkanımıza, herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"MİDYAT HALKINA HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Çocukları ile birlikte artık burada zaman geçireceklerini ifade eden mahalle sakinlerinden Felek Büyük ise, "Çocuklarımız ve bizler için iyi oldu. Hani zaman geçirebileceğimiz bir alanımız oldu, parkımız oldu işte. Midyat'ın içinde çocuklarımızı götürebileceğimiz bir yer yoktu. Bu mahallede fazla park bulunmadığı için özellikle çok iyi oldu. Midyat halkına hayırlı uğurlu olsun" dedi.