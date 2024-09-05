Midyatlı minik öğrencilerin sağlık alanındaki projeleri Teknofest Türkiye finalinde

Midyat Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim öğretim gören kız kardeşler 14 yaşındaki Melisa Doğan ve 10 yaşındaki Zeynep Doğan, topluma fayda sağlayacak önemli projeleri ile 5-8 Eylül tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan Teknofest İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması 2024 finallerinde Mardin'in temsil edecek.

PROJE ALANINDA BİR İLK!

Öğrencileri proje yapmaya teşvik etmek ve üretken hale getirmeyi hedefleyen Teknofest'e katılan Midyat Bilim ve Sanat Merkezi'nin genç beyinleri Melisa ve Zeynep Doğan kardeşler, Fen Bilgisi Öğretmeni Yusuf Kaplan'ın danışmanlığında hazırladıkları proje ile doktorların ameliyata girerken kullandıkları eldivenlerin yerine; bir sterilizasyon cihazı geliştirip ve bunun içine de uzun süreli ameliyatlarda bile koruyuculuğu bulunan buhar ile ellerin sterilizasyonu sağlayan maddeyi buldular. Proje uygulamaya geçtiğinde artık doktorların uzun süre eldiven takmadan 30 saniye cihazın içerisinde bekletmesi ile buhar ile ellerin sterilizasyonu yapılıyor ve uzun süre koruyuculuğu bulunuyor.

Midyatlı kız kardeşler, bu projelerini finalde jüri ekibiyle paylaşıp birincilik için yarışacaklar.

Midyat Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ramazan Arslan'ın da cihazın prototipinin harılanmasına destek vererek, Teknofest'te finale kalma başarısı elde eden öğrencileri tebrik ederek final yarışında başarılar diledi.

Arslan, "Teknofest'e toplam bütün kategorilerden başvuru bir milyonun üzerinde oluyor. Teknofest, Selçuk Bayraktar'ın himayesinde Cumhurbaşkanımızın özellikle desteklediği bir uluslararası organizasyon. Bu kadar büyük bir organizasyonda Mardin'imizi temsil etmek ve orada sahada bulunmak özellikle öğrencilerimizle geliştirdiğimiz ürünleri sergilemek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Mardin'imizi temsil ederken başvuru insanlık yararına yaklaşık 500 bin proje içerisinde ilk 100'ün içerisine girmiş değerli ve kaliteli projeleri oraya çekerler. Bu noktaya gelmeden önce yaklaşık 3, 4 aşaması var bunun. Bu aşamaların hepsini tek tek geçerek yüksek puanları alarak orada sergileyeceğiz. Tek temennimiz, tek dileğimiz inşallah orada alıp gelmek" dedi.

Proje danışmanı Fen Bilgisi Öğretmeni Yusuf Kaplan, "Yarı finalde çocuklar için özel hazırladığımız sunumları çocuklar akademisyenlerden oluşan jürilere sundular. Jüri bu projelerin finale çıkma, çıkacak yeterlilikte olduğunu ve bunların orijinal, aynı zamanda endüstriyele kazandırılabilecek özelliklere sahip olduğunu düşünerek bizleri finale davet ettiler" dedi.

Projeyi hazırlan öğrencilerden Melisa Doğan, "Projemiz Antalya'daki Teknofest finaline kaldığı için çok mutluyum. Projemiz aslında ameliyata uzun süreli giren doktorların ellerinde oluşan bakteri ve mantarları alternatif yollarla çözmekti ve bunu da başardık. Aynı zamanda bu projemizin insanlığa karşı sağlık alanında gerçekten büyük katkısı olacağını düşünüyorum" dedi.

Projeyi hazırlan öğrencilerden Zeynep Doğan da, "Bu benim Teknofest'te ilk deneyimim olacak ve ben bunun için televizyonlar da görüp hep de ben de girmek istiyordum ve bugün sonunda dilediğim şeyi başaracağım. Teknofest'e gireceğim için çok heyecanlıyım. Zaten öncelerde de istiyordum. Şimdi ablamla birlikte bir tane proje bulduk ve bu proje doktorlara karşı çok yararlı olacak. Biz bu projeyle birinci olma dileğiyle girdik ve birinci olmak için de uğraşacağız" dedi.