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Giriş Tarihi: 1.11.2024 17:01 Son Güncelleme: 1.11.2024 17:42

Midyatlı şehidin adı ailesinin yaşadığı caddede yaşatılacak

Mardin’in Midyat ilçe belediyesi meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Midyatlı şehidin adı ailesinin yaşadığı caddede yaşatılacak

Mardin'in Midyat ilçe belediyesi meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı. Toplantı Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Şahin, toplantıda eylül ayında yaptıkları çalışmalar hakkında ve gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili yapılan görüşmede ise Akçakaya mahallesindeki Midyatlı şehit Ali Akpınar'ın adının yaşatılması amacıyla şehidin ailesinin yaşadığı yakın bir caddeye adının verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

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Midyatlı şehidin adı ailesinin yaşadığı caddede yaşatılacak
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