Midyat’ta kervanların mekânı bin yıllık Gelüşke Hanı, aslına dönüştürülüp, turizme açılacak

Yüz yıllardır farklı dinleri, dilleri ve kültürleri bir arada yaşatan Dinler ve diller kenti Mardin'in Midyat ilçesi, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla tanınan bir şehir. Bu mirasın en önemli parçalarından biri olan Gelüşke Hanı, şimdi yeni bir kimliğe bürünüyor. Dönemin ticaret hayatının can damarı olan bin yıllık bu tarihi yapı, restore edilerek aslına dönüştürülüp turizme kazandırılacak.

İki katlı bu yapıda 20 oda bulunuyor ve hanın alt kısmında, binek hayvanlar, küçükbaş ve büyük baş hayvanlar için ayrılmış özel bir bölümler yer alıyor. Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Midyat'ta bulunan tarihi han aslına uygun restore edildikten sonra eskiden olduğu gibi ticaret merkezi gibi hizmet vermeye başlayacak. Midyatlı Turizmci Nasrettin Yıldırım, atalarından kendilerine miras kalan Işıklar Mahallesi'ndeki Süryaniler Çarşısında yer alan ve kervanların kullandığı ticaret merkezi konumundaki bin yıllık tarihi gelüşke hanını restore ederek, turizme kazandıracak.

Bölgenin hem köklü bir geçmişe hem de harika bir doğal güzelliğe sahip olan 20 iş yerinin içerinde yer alacağı handa el sanatları ve telkâri gibi yöresel ürünlerin sergilenmesi ve satışının yanı sıra, yöresel yemekler ve konaklama hizmeti vermesiyle turizmin önemli bir destinasyonu olması bekleniyor. Yüz yıllardır Müslüman, Hıristiyan ve Ezidi inançlarına mensup insanların kardeşçe, sevgiyle, hoşgörüyle birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanicenin konuşulduğu dinler ve diller şehri Midyat'ın inançları, tarihi, kültürü ve el sanatlarını bu han vasıtasıyla dünyaya tanıtılacak.

Midyatlı Turizmci, Gelüşke Hanı sahibi Nasrettin Yıldırım, "Burası Midyat'tır, burada tarihi eserler çok zaten; kiliseler var, eski camiler var, bu görmüş olduğunuz han var. Bunun benzerleri çok var. Tarihi yönden Midyat çok ön plandadır zaten. Şu an bunu biz restorasyona koyduk. Allah kısmet ederse biz bunu eskisi olduğu gibi aynı şekilde bitirip turizme kazandıracağız. Gördüğünüz Gelüşke hanının çok eskiye dayanan binleri geçen bir tarihi var. Geçmişe dayalı tarihi bir eserdir burası. Midyat'ta han olsun, kilise olsun, camiler olsun çok eskiye dayanıyor. İşte biz burayı tadilata koymaya karar verdik. Burayı turizme kazandırmaya karar verdik. Allah kısmet ederse biz bunu en kısa zamanda bitirip turizme kazandıracağız. Burası eski olduğu için biz bunu Midyat'a kazandırmaya çalışıyoruz. Burası turistler içindir. İşte buraya gelecekler, buradaki yemekleri tadacaklar, buradaki tarihi eseri görecekler. Hem esnaflar için, bizim Midyat'ımız için güzel olur inşallah" dedi.