Midyeciden taksiciye muştalı dayak! Ünlü işletmecinin çalışanı taksiciyi darbetti

Barbaros Bulvarı'nda seyir halinde olan Taksi Şoförü Murat Ovacık geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ta çalışan ünlü midyecinin çalışanı B.D. ile trafikte nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma yaşadı. İddiaya göre, B.D. cebinden çıkardığı muşta ile taksiciyi defalarca darp etti. Olay üzerine emniyete giden Ovacık, darp raporu alarak taksici hakkında şikayetçi oldu, şüpheli tutuklandı.

"KALP HASTASI OLDUĞUMU SÖYLEDİM VURMAYA DEVAM ETTİ"

Taksi şoförü emniyetteki ifadesinde, 10 yıldır taksicilik yaptığını belirterek, "Bulvarda Levent istikametine seyir halindeyken üzerinde Midyeci A... yazan bir minibüs önüme kırdı, tartışmaya başladık. Tartıştıktan sonra sürücü aracından inerek eline muşta taktı ve ben araçtayken elindeki muşta ile göğsüme vurmaya başladı. Kalp hastası olduğumu söylememe rağmen vurmaya devam etti. Aracımla kaçtıktan sonra beni takip ederek ilerdeki ışıklarda bir kez daha yüzüme vurmaya başladı ve aracıma da zarar verdi." dedi.